Охотничьи ружья и масксети отправили из Ростовской области бойцам СВО

Из Ростовской области в зону СВО одной из воинских частей передали больше 30 охотничьих ружей, а также маскировочные сети. Об этом сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.
Чиновник отметил, что двустволки и пятизарядки сейчас считаются наиболее эффективными средствами против беспилотников.
— Обеспечение таким оружием и патронами калибра 12 мм и 16 мм власти Ростовской области выполняют совместно с управлением Федеральной службы войск национальной гвардии России по Ростовской области, — отметил Вадим Артемов.
Масксети, которые получили военные, сплела у себя дома жительница Азова. Женщина пожелала бойцам воинской удачи, здоровья и победы.