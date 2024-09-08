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Охотничьи ружья и масксети отправили из Ростовской области бойцам СВО

Военным в зону СВО из Ростовской области передали двустволки и пятизарядки.

Источник: Комсомольская правда

Из Ростовской области в зону СВО одной из воинских частей передали больше 30 охотничьих ружей, а также маскировочные сети. Об этом сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

Чиновник отметил, что двустволки и пятизарядки сейчас считаются наиболее эффективными средствами против беспилотников.

— Обеспечение таким оружием и патронами калибра 12 мм и 16 мм власти Ростовской области выполняют совместно с управлением Федеральной службы войск национальной гвардии России по Ростовской области, — отметил Вадим Артемов.

Масксети, которые получили военные, сплела у себя дома жительница Азова. Женщина пожелала бойцам воинской удачи, здоровья и победы.