Анна Терешкова поделилась воспоминаниями об Александре Маслякове

Экс-глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова поделилась воспоминаниями, связанными с Александром Масляковым. Ведущий знаменитой программы «КВН» скончался на 83-м году жизни 8 сентября.
— Мое студенчество ассоциируется с КВНом! Мы все играли в эту игру. Это был удивительный мир, полный нестандартных людей и новых открытий. Потом, закончив играть, мы с удовольствием наблюдали за лучшими командами страны! И всегда КВН ассоциировался с Александром Масляковым! — рассказала Анна Терешкова в своем телеграм-канале.
Александр Масляков вел передачу с 1964 года.
— Он стал символом юмора и сатиры в России и за её пределами, — отметили в пресс-службе «КВН».
Александр Васильевич внес огромный вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения.