Анна Терешкова поделилась воспоминаниями об Александре Маслякове

— Мое студенчество ассоциируется с КВНом! Мы все играли в эту игру. Это был удивительный мир, полный нестандартных людей и новых открытий. Потом, закончив играть, мы с удовольствием наблюдали за лучшими командами страны! И всегда КВН ассоциировался с Александром Масляковым! — рассказала Анна Терешкова в своем телеграм-канале.