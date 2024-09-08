Мы начинаем КВН: каким нам запомнится Александр Масляков

Обаятельная улыбка, легкость импровизации, невероятная скорость реакции — все это сделало его любимцем публики. Сперва вместе с Александром Васильевичем программу вела Светлана Жильцова. Но когда в начале 70-х годов передачу закрыли, вокруг Маслякова стали множиться самые нелепые слухи. Одной из легенд стало то, что он якобы был осужден за валютные махинации. Тем не менее он продолжал работать в молодежной редакции — его мастерство было весьма востребованно. Например, именно он стал первым ведущим еще одной легендарной игры — «Что? Где? Когда?».