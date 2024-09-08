Мы начинаем КВН: каким нам запомнится Александр Масляков

Обаяние и харизма
Попал на телевидение он совершенно случайно. Был студентом МИИТ, и выяснилось, что для новой сатирической игры ищут ведущего: молодого, желательно — из такой же студенческой аудитории, что и играет в КВН. Так Масляков стал вести игру.
Обаятельная улыбка, легкость импровизации, невероятная скорость реакции — все это сделало его любимцем публики. Сперва вместе с Александром Васильевичем программу вела Светлана Жильцова. Но когда в начале 70-х годов передачу закрыли, вокруг Маслякова стали множиться самые нелепые слухи. Одной из легенд стало то, что он якобы был осужден за валютные махинации. Тем не менее он продолжал работать в молодежной редакции — его мастерство было весьма востребованно. Например, именно он стал первым ведущим еще одной легендарной игры — «Что? Где? Когда?».
Масляков вел знаменитую программу «А ну-ка, девушки!» — фактически аналог конкурса красоты, где красавицы со всего Союза соревновались и в спортивных состязаниях, и в домоводстве, и в творческих дисциплинах. Александр Васильевич с его харизмой отлично вписывался в любой формат: ему удавалось и подчеркивать достоинства участников, и аккуратно модерировать течение передачи.
Поэтому когда в 80-е годы на телевидение вернулся возрожденный КВН, то Масляков остался его бессменным ведущим. Он сумел систематизировать само кавээновское движение, превратив популярную телеигру в явление международного масштаба: участники были из всех вузов страны, а попасть в высшую лигу знаменитой программы и оказаться с Масляковым на одной сцене было невероятно почетно. Ну, а сама программа стала настоящей стартовой площадкой и для режиссеров, и для сценаристов, и для артистов.
АлВасМас
Он был тактичен и элегантен. Его часто критиковали за то, что все эти годы он вообще не меняет имидж, остается слегка отстраненным. Александр Васильевич на это не реагировал. С восторгом воспринимал остроты в свой адрес: на такое кавээнщики не скупились, «подколоть» мэтра считалось хорошим тоном.
АлВасМас — как прозвали его в околоигровых кругах — казался абсолютным властелином этой игры, и представить передачу без него казалось совершенно немыслимым.
Даже свой уход из игры он обустроил невероятно корректно: постепенно отдал ведение премьер-лиги КВН сыну, Александру Маслякову — младшему, в прямом смысле наследнику и продолжателю отцовского дела. А затем, когда возраст и состояние здоровья не позволили выйти на сцену, его место стали занимать бывшие кавээнщики, а ныне — признанные звезды телеэкрана: то Вадим Галыгин, то Валдис Пельш, то Дмитрий Хрусталев, то Дмитрий Нагиев. Но все равно — все верили, надеялись и ждали, что однажды за стойкой возникнет давно знакомая фигура и фразу «Мы начинаем!» произнесет обожаемый миллионами зрителей голос.
Мы его запомним легким, смеющимся, с горящими глазами, выходящим бодрой походкой на сцену, чтобы объявить очередных участников игры, поддержать их точной остротой.