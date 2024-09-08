Объявлен хедлайнер выступления на Super Bowl 2025

Ранее музыкант уже появлялся на мероприятии в качестве выступающего: в 2022-м его пригласил на сцену Dr. Dre. В тот раз перед зрителями и посетителями матча также спели Эминем, 50 Cent, Снуп Дог и Мэри Джей Блайдж.
Матч за Суперкубок пройдет 9 февраля на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане. Об этом рэпер сообщил в своих соцсетях.
В прошлом году на мероприятии выступил Ашер, в позапрошлом — Рианна. К слову, именно на том концерте певица раскрыла миру свою вторую беременность.
Не исключено, что выступление Кендрика вскоре станет поводом для шутки в очередном диссе от Дрейка. Ранее в Звук Медиа вышла статья, в которой подробно разобран нынешний биф двух рэперов.