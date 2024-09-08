Василий Голубев посетил в Ростове службу в честь Дня Донской иконы Божией Матери

8 сентября в Ростове-на-Дону губернатор Василий Голубев посетил торжественное богослужение, посвященное Донской иконе Божией Матери. Об этом рассказали в пресс-службе областного главы.
В честь особо почитаемого на Дону образа Богородицы состоялся крестный ход. Также к верующим обратился митрополит Меркурий.
После молебна Василий Голубев пообщался со священнослужителями.
К слову, в этом году поклониться Донской иконе Божией Матери приехали 11 епископов Русской Православной Церкви из разных городов России.
Напомним, день Донской иконы Божией Матери объединяет более трех миллионов православных жителей Ростовской области. В 2010 году по благословению патриарха Кирилла день святыни был объявлен главным праздником российского казачества.