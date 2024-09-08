Эксперт назвал самые популярные в Крыму схемы мошенников

Второй распространенной схемой в Крыму является схема, когда мошенники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов и говорят человеку, что его деньги пытаются незаконным образом списать, в то числе и для нужд террористических организаций, запрещенных в России. И для того, чтобы обезопасить свои средства, человеку нужно перевести их на якобы безопасный счет, который является счетом мошенников.