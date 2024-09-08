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Эксперт назвал самые популярные в Крыму схемы мошенников

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости Крым. Чаще всего крымчанам звонят мошенники, вымогающие деньги, из Украины и стран ЕС. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Крым, майор полиции Алина Торбина.

Источник: РИА "Новости"

Откуда звонят мошенники

«Чаще всего это Украина, Польша, страны Европейского Союза. Мы там фиксируем их местонахождение», — сказала она.

По словам Торбиной, работу правоохранителей осложняет тот факт, что у Российской Федерации нет дипломатических отношений с выше перечисленными странами.

«Есть, конечно, и у нас среди граждан (кибермошенники — ред.), но это в основном курьеры, которые приезжают за деньгами, и в основном это либо несовершеннолетние, либо люди в возрасте до 25 лет, которые пытаются заработать, но они быстро попадаются», — уточнила Торбина.

В преступных схемах задействованы очень много людей. И те, кто звонят, выполняют только роль колл-центра в иерархии преступной деятельности, дополнила она.

Какие схемы применяют мошенники

«Актуальной остается мошенническая схема “Ваш родственник попал в беду, в ДТП”, когда мошенники звонят, представляются сотрудниками правоохранительных органов и говорят, что близкий родственник попал в беду, совершил преступление, и чтобы он избежал уголовной ответственности, вам нужно собрать некоторую сумму денег», — рассказала Торбина.

И напомнила, что звонит не сотрудник МВД, а мошенник в лице курьера, который позже приедет и заберет деньги, чтобы позже перевести их на счета мошенников.

Второй распространенной схемой в Крыму является схема, когда мошенники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов и говорят человеку, что его деньги пытаются незаконным образом списать, в то числе и для нужд террористических организаций, запрещенных в России. И для того, чтобы обезопасить свои средства, человеку нужно перевести их на якобы безопасный счет, который является счетом мошенников.

«Третья схема — это звонок от якобы представителя сотовой компании, оператора связи, когда (мошенники — ред.) пытаются параллельно попасть на портал “Госуслуги”, на аккаунт человека, и просят его продиктовать код из SMS-сообщения», — уточнила представитель МВД.

Кроме того, мошенники «изощряются», и также представляются сотрудниками коммунальных служб, пенсионного фонда. Также пишут гражданам в соцсетях, предлагая варианты для инвестиций, даже могут на время предъявить жертве мошеннической схемы результат от таких инвестиций, а потом начинают мошеннические схемы, которые лишают человека дохода.

Ранее эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал, что новый закон обязывает банки замораживать подозрительные денежные переводы клиентов, которые не подтвердили транзакцию в течение двух дней.