SHOT: 82-летний Масляков умер от рака в больнице

«Наверное, пришло время всему меняться. Наверное, с его уходом так и произойдет — будет меняться. Он не основатель, но он так подхватил эту игру и так ее сделал своей, что КВН без него не представляю. Даже когда его сейчас не было на экране, представить КВН без него невозможно, без его отношения к ребятам. Я бывала на репетициях и знаю, как это все непросто и как это сложно — добиваться того, чего добивался он», — рассказала артистка.