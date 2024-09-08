В Ростовской области завершились выборы депутата Госдумы РФ

Кроме того, прекратилось голосование за депутатов Азова, Батайска, Таганрога, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Зернограда, Шахт. Выборный процесс также прошел в населенных пунктах Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов.