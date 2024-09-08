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В Ростовской области завершились выборы депутата Госдумы РФ

Депутатские выборы завершились в Ростовской области, идет подсчет голосов.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 8 сентября в Ростовской области завершились дополнительные выборы депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу № 152.

Кроме того, прекратилось голосование за депутатов Азова, Батайска, Таганрога, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Зернограда, Шахт. Выборный процесс также прошел в населенных пунктах Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов.

По состоянию на 15 часов 8 сентября явка избирателей составляла 38%. В 20 часов участки закрылись, и начался подсчет голосов.