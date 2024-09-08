Сообщников актера из «Глухаря» по РДК объявили в международный розыск

Второй обвиняемый, Галанов — это, по всей видимости, начальник штаба РДК ~с позывным «Фортуна»~. Должность и имя Галанова указали в российских правоохранительных органах, и они совпадают с именем и должностью «Фортуны». Кроме того, внешне «Фортуна» похож на одного из четырех участников РДК, которые позировали во время рейда в Брянской области. Тогда российские медиа опознали по фото личности всех диверсантов, кроме него.