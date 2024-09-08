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Виктория Абрамченко лидирует в Ростовской области на довыборах в Госдуму РФ

В Ростовской области стали известны промежуточные итоги выборов депутата Госдумы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на выборах депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу № 152 лидирует Виктория Абрамченко. Это промежуточные данные ЦИК России по итогам обработки 72,76% протоколов УИК.

Пока цифры распределились следующим образом:

Виктория Абрамченко («Единая Россия») — 108,9 тысячи голосов (75,21%);

Дмитрий Величко («Новые люди») — 4,9 тысячи голосов (3,45%);

Александр Ефимов (Партия «Яблоко») — 2,1 тысячи голосов (1,51%);

Роман Климов (ЛДПР) — 4,2 тысячи голосов (2,91%);

Наталья Оськина (КПРФ) — 16,2 тысячи голосов (11,21%);

Максим Федров («Справедливая Россия — За правду») — 6,9 тысячи голосов (4,81%).

Напомним, голосование на Дону проводилось с 6 по 8 сентября. Жители региона голосовали не только за будущего депутата Госдумы, также выборы в местные гордумы прошли в ряде городов и поселений.