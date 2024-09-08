Виктория Абрамченко лидирует в Ростовской области на довыборах в Госдуму РФ

В Ростовской области на выборах депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу № 152 лидирует Виктория Абрамченко. Это промежуточные данные ЦИК России по итогам обработки 72,76% протоколов УИК.
Пока цифры распределились следующим образом:
Виктория Абрамченко («Единая Россия») — 108,9 тысячи голосов (75,21%);
Дмитрий Величко («Новые люди») — 4,9 тысячи голосов (3,45%);
Александр Ефимов (Партия «Яблоко») — 2,1 тысячи голосов (1,51%);
Наталья Оськина (КПРФ) — 16,2 тысячи голосов (11,21%);
Максим Федров («Справедливая Россия — За правду») — 6,9 тысячи голосов (4,81%).
Напомним, голосование на Дону проводилось с 6 по 8 сентября. Жители региона голосовали не только за будущего депутата Госдумы, также выборы в местные гордумы прошли в ряде городов и поселений.