В кино и с песней: Кологривый в «Комбинации», Дюжев в роли Байдена

Антоха МС пел на модном показе, а Лариса Долина — на «Вечернем Звуке» с Машей Шейх. Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Елизавета Базыкина презентовали сериал о культовой группе «Комбинация», Анна Михалкова — триллер «Трасса». «Известия» — о светских событиях прошлой недели.
Главным светским событием вторника стала премьера сериала «Комбинация» о популярной советской и российской женской поп-группе. Показ состоялся в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». У входа гостей встречала фирменная вишневая девятка, отсылающая к одному из главных хитов герлз-бенда. Внутри же царила атмосфера дискотеки 90-х. В свете диско-шаров публика шла по розовой блестящей ковровой дорожке под аккомпанемент других песен «Комбинации»: Russian Girls, «Два кусочека колбаски», «Не забывай», «Бухгалтер», American Boy.
Байопик представили актеры Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина, сыгравшие Алену Апину и Татьяну Иванову, Никита Кологривый и Владимир Канухин, воплотившие на экране Александра Шишинина и Виталия Окорокова. Последний лично присутствовал на премьере, как и солистки культовой группы.
На следующий день — в среду, 4 сентября, — звезды кино встретились уже в «Художественном». Там состоялась премьера триллера «Трасса» с Анной Михалковой, Кариной Разумовской, Лизой Ищенко и Александром Ильиным в главных ролях. В центре сюжета два запутанных дела, которые связаны между собой. Светлана отправляется на поиски приемной дочери, которая уехала искать настоящих родителей и пропала. В то же время в этом курортном городе 13-летняя девочка убивает свою спящую семью. Расследование громкого дела поручают следователю Эльвире Бараевой. Первые эпизоды сериала презентовала творческая команда проекта. До этого он был представлен в рамках внеконкурсной программы «Первая серия» 46-го Московского международного кинофестиваля.
Точкой притяжения представителей мира моды в этот же вечер стала Болотная площадь в Москве. Там состоялось масштабное fashion-шоу от “Яндекс Маркета”, на котором были представлены коллекции более 30 российских брендов: Sorelle Era, Z N W R, Red September, YOU WANNA, FEELZ, Gloria Jeans, Love Republic, Sela, Zarina и других. Все образы были посвящены трендам грядущего сезона осень-зима 2024/2025: анималистичные принты, вещи из прозрачных тканей, кружево, оверсайз. А в цветовой гамме преобладали красный, бургунди, серый, кэмел и пастельные тона. Показ собрал больше 2 тыс. гостей, среди которых были модель Лена Перминова, журналист Ксения Собчак, визажист Елена Крыгина, стилист Александр Рогов. В роли модели был актер Слава Копейкин, который закрывал подиум. Финальным аккордом стало выступление Антохи MC.
Четверг, 5 сентября, стал самым шумным в календаре светских событий, которых на этой неделе была целая россыпь. В пространстве СТУДИО гремел восьмой «Вечерний Звук». Это традиционное мероприятие, где артисты — ветераны сцены и только набирающие популярность музыканты — презентуют свои новые треки. Главными героями на этот раз стали актриса Настасья Самбурская, Артур Пирожков, Jazzdauren, известный по песне «Дарите женщинам цветы», Ева Власова, а также Лариса Долина и Маша Шейх, которые презентовали совместную работу «Ресторан».
Этим же вечером Лариса Долина появилась на празднике «Русского радио», которое отмечало 29-летие в ресторане Shore House на берегу Москвы-реки. Певица позировала в ярком желтом костюме. В свет она вышла, несмотря на разбирательства, связанные с квартирой. Журналистам певица рассказала о планах на собственный день рождения, который отметит 10 сентября.
— Обычно: в кругу семьи, близких и друзей, — сказала певица.
Среди гостей были и другие звезды музыкального олимпа: Слава, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, группа «Фабрика», Сергей Лазарев, Ирина Дубцова.
Звезды мира кино и телевидения тем временем собрались в московском театре «Одеон» — Алексей Учитель, Александр Цыпкин, Владимир Яглыч, Вадим Галыгин, Даниил Страхов, Дмитрий Табарчук, Сабина Ахмедова, Матвей Лыков, Лев Зулькарнаев и многие-многие другие. Поводом стала презентация сезона онлайн-кинотеатра Premier. Она прошла на сцене, знакомой многим зрителям по Comedy Club: именно там шоу снимали много лет. Генпродюсер ТНТ Аркадий Водахов не упустил возможности спуститься к ней на эскалаторе сбоку под ностальгическую музыкальную заставку, как это делали юмористы. Вероятно, площадкой и был продиктован формат — генеральный продюсер платформы Давид Кочаров презентацию вел за баром на сцене, щедро приправляя рассказ о новинках шутками.
Одна из главных новостей — сериал «Фарма» с Марком Эйдельштейном в главной роли — обрел дату выхода. Премьера 19 сентября. В планах: «Огненный мальчик», режиссером которого стала Надежда Михалкова, «Плевако» с Сергеем Безруковым в роли выдающегося адвоката, пародия на «Не смотрите наверх» «Сливякино Gate» от Александра Цыпкина и многие другие проекты. На презентации, кроме того, показали первые кадры сериала «Гудбай», где Дмитрий Дюжев играет президента США Джо Байдена.
Группа из Дагестана «нееет, ты что» стала звездой летних фестивалей этого года, а теперь и одной из любимых на светских мероприятиях. Неделей ранее артисты выступали на ивенте в честь старта светского сезона команды промоутера Идриса Гитинаева, теперь — на открытии коворкинга в парке Горького. Под ритмы, в которых слились джаз, рок, фанк, пространство изучали блогеры Сергей Калюжный, Сергей Сухов и другие. На протяжении месяца в нем будут проходить кинопоказы, паблик-токи и экспертные сессии на темы технологий и искусства.