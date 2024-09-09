В кино и с песней: Кологривый в «Комбинации», Дюжев в роли Байдена

На следующий день — в среду, 4 сентября, — звезды кино встретились уже в «Художественном». Там состоялась премьера триллера «Трасса» с Анной Михалковой, Кариной Разумовской, Лизой Ищенко и Александром Ильиным в главных ролях. В центре сюжета два запутанных дела, которые связаны между собой. Светлана отправляется на поиски приемной дочери, которая уехала искать настоящих родителей и пропала. В то же время в этом курортном городе 13-летняя девочка убивает свою спящую семью. Расследование громкого дела поручают следователю Эльвире Бараевой. Первые эпизоды сериала презентовала творческая команда проекта. До этого он был представлен в рамках внеконкурсной программы «Первая серия» 46-го Московского международного кинофестиваля.