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В кино и с песней: Кологривый в «Комбинации», Дюжев в роли Байдена

Главные новости шоу-бизнеса и светской жизни.

Источник: Известия

Антоха МС пел на модном показе, а Лариса Долина — на «Вечернем Звуке» с Машей Шейх. Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Елизавета Базыкина презентовали сериал о культовой группе «Комбинация», Анна Михалкова — триллер «Трасса». «Известия» — о светских событиях прошлой недели.

Кологривый, Базыкина, Уколова на премьере «Комбинации»

Главным светским событием вторника стала премьера сериала «Комбинация» о популярной советской и российской женской поп-группе. Показ состоялся в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». У входа гостей встречала фирменная вишневая девятка, отсылающая к одному из главных хитов герлз-бенда. Внутри же царила атмосфера дискотеки 90-х. В свете диско-шаров публика шла по розовой блестящей ковровой дорожке под аккомпанемент других песен «Комбинации»: Russian Girls, «Два кусочека колбаски», «Не забывай», «Бухгалтер», American Boy.

Байопик представили актеры Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина, сыгравшие Алену Апину и Татьяну Иванову, Никита Кологривый и Владимир Канухин, воплотившие на экране Александра Шишинина и Виталия Окорокова. Последний лично присутствовал на премьере, как и солистки культовой группы.

Премьера сериала «Трасса» с Анной МихалковойФото: пресс-служба OkkoАнна Михалкова

На следующий день — в среду, 4 сентября, — звезды кино встретились уже в «Художественном». Там состоялась премьера триллера «Трасса» с Анной Михалковой, Кариной Разумовской, Лизой Ищенко и Александром Ильиным в главных ролях. В центре сюжета два запутанных дела, которые связаны между собой. Светлана отправляется на поиски приемной дочери, которая уехала искать настоящих родителей и пропала. В то же время в этом курортном городе 13-летняя девочка убивает свою спящую семью. Расследование громкого дела поручают следователю Эльвире Бараевой. Первые эпизоды сериала презентовала творческая команда проекта. До этого он был представлен в рамках внеконкурсной программы «Первая серия» 46-го Московского международного кинофестиваля.

Копейкин, Перминова и другие на модном показеФото: пресс-служба «
Маркета’Антон Кузнецов (Антоха МС)

Точкой притяжения представителей мира моды в этот же вечер стала Болотная площадь в Москве. Там состоялось масштабное fashion-шоу от “Яндекс Маркета”, на котором были представлены коллекции более 30 российских брендов: Sorelle Era, Z N W R, Red September, YOU WANNA, FEELZ, Gloria Jeans, Love Republic, Sela, Zarina и других. Все образы были посвящены трендам грядущего сезона осень-зима 2024/2025: анималистичные принты, вещи из прозрачных тканей, кружево, оверсайз. А в цветовой гамме преобладали красный, бургунди, серый, кэмел и пастельные тона. Показ собрал больше 2 тыс. гостей, среди которых были модель Лена Перминова, журналист Ксения Собчак, визажист Елена Крыгина, стилист Александр Рогов. В роли модели был актер Слава Копейкин, который закрывал подиум. Финальным аккордом стало выступление Антохи MC.

Лариса Долина презентовала песню с Машей Шейх

Четверг, 5 сентября, стал самым шумным в календаре светских событий, которых на этой неделе была целая россыпь. В пространстве СТУДИО гремел восьмой «Вечерний Звук». Это традиционное мероприятие, где артисты — ветераны сцены и только набирающие популярность музыканты — презентуют свои новые треки. Главными героями на этот раз стали актриса Настасья Самбурская, Артур Пирожков, Jazzdauren, известный по песне «Дарите женщинам цветы», Ева Власова, а также Лариса Долина и Маша Шейх, которые презентовали совместную работу «Ресторан».

Фото: пресс-служба HiFi-стриминга ЗвукСлева направо: Лариса Долина и Маша Шейх

Этим же вечером Лариса Долина появилась на празднике «Русского радио», которое отмечало 29-летие в ресторане Shore House на берегу Москвы-реки. Певица позировала в ярком желтом костюме. В свет она вышла, несмотря на разбирательства, связанные с квартирой. Журналистам певица рассказала о планах на собственный день рождения, который отметит 10 сентября.

— Обычно: в кругу семьи, близких и друзей, — сказала певица.

Среди гостей были и другие звезды музыкального олимпа: Слава, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, группа «Фабрика», Сергей Лазарев, Ирина Дубцова.

Презентация сезона Premier

Звезды мира кино и телевидения тем временем собрались в московском театре «Одеон» — Алексей Учитель, Александр Цыпкин, Владимир Яглыч, Вадим Галыгин, Даниил Страхов, Дмитрий Табарчук, Сабина Ахмедова, Матвей Лыков, Лев Зулькарнаев и многие-многие другие. Поводом стала презентация сезона онлайн-кинотеатра Premier. Она прошла на сцене, знакомой многим зрителям по Comedy Club: именно там шоу снимали много лет. Генпродюсер ТНТ Аркадий Водахов не упустил возможности спуститься к ней на эскалаторе сбоку под ностальгическую музыкальную заставку, как это делали юмористы. Вероятно, площадкой и был продиктован формат — генеральный продюсер платформы Давид Кочаров презентацию вел за баром на сцене, щедро приправляя рассказ о новинках шутками.

Фото: пресс-служба PREMIERДавид Качаров

Одна из главных новостей — сериал «Фарма» с Марком Эйдельштейном в главной роли — обрел дату выхода. Премьера 19 сентября. В планах: «Огненный мальчик», режиссером которого стала Надежда Михалкова, «Плевако» с Сергеем Безруковым в роли выдающегося адвоката, пародия на «Не смотрите наверх» «Сливякино Gate» от Александра Цыпкина и многие другие проекты. На презентации, кроме того, показали первые кадры сериала «Гудбай», где Дмитрий Дюжев играет президента США Джо Байдена.

«нееет, ты что» на открытии коворкинга в парке Горького

Группа из Дагестана «нееет, ты что» стала звездой летних фестивалей этого года, а теперь и одной из любимых на светских мероприятиях. Неделей ранее артисты выступали на ивенте в честь старта светского сезона команды промоутера Идриса Гитинаева, теперь — на открытии коворкинга в парке Горького. Под ритмы, в которых слились джаз, рок, фанк, пространство изучали блогеры Сергей Калюжный, Сергей Сухов и другие. На протяжении месяца в нем будут проходить кинопоказы, паблик-токи и экспертные сессии на темы технологий и искусства.