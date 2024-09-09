«В следующем сентябре в Ла Скала дают новую оперу об Анне Ахматовой»

— Да, она правда пугает. Свою новую книгу про Федора Достоевского как раз начинаю с того, что первым русским романом, который я прочитал, было «Преступление и наказание». Мне тогда было 15 лет. И когда я его читал, меня очень поразило, как Раскольников спрашивает себя, тварь ли он дрожащая или право имеет? Наполеон ли он? Я тогда тоже отложил книгу и спросил себя: а кто я? Наполеон или дрожащая тварь? Было ощущение, что эта книга меня ранила, и рана эта кровоточила. Даже несмотря на то, что я читал книгу, которую Достоевский написал за 120 лет до этого и за 3 тыс. км от Пармы, где я жил. В Италии моя книга так и называется: «Всё еще кровоточит. Невероятная жизнь Федора Михайловича Достоевского». Потому что действительно, всё еще кровоточит. В России же фраза «Невероятная жизнь Федора Михайловича Достоевского» идет первой в названии.