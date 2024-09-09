Остались с «Носом»: в Москву привезли мюзикл-хит из Перми

Восьмикратный номинант премии «Золотая маска» и одна из самых успешных музыкальных постановок пермского «Театр-Театр», мюзикл «Карлик Нос» наконец-то в Москве. Это поучительная история по мотивам сказки Вильгельма Гауфа о приключениях мальчика Якоба, чарах ведьмы Крейтервейс и говорящей гусыне Грете. Артисты поют, танцуют, демонстрируют акробатику и дрессуру. «Известия» оценили мультижанровый спектакль.
Пермский академический «Театр-Театр» не первый раз приезжает в столицу. На этот раз они привезли мюзикл «Карлик Нос» в постановке Бориса Мильграма. Аншлаговые показы прошли в концертном зале «Москва», что находится в развлекательном центре «Остров мечты».
— Мы купили билеты на спектакль еще в марте, — поделилась с «Известиями» зрительница с тремя детьми. — Ждали с нетерпением, но случилась трагедия в «Крокусе». Организаторы гастролей перенесли их на сентябрь. Мы знаем этот театр, поэтому решили ждать их возвращения.
Театру скоро век: в 2027 году он отметит 100-летие. За свою историю он много раз менял название. До переименования «Театр-Театр» был Пермским театром драмы. С приходом в 2004 году Бориса Мильграма в качестве художественного руководителя стала меняться и репертуарная политика. Из драматического театр превратился в мультижанровый. В афише появились мюзиклы, пластические спектакли, детские, драматические и даже оперные. Поэтому с 2008 года в «Театр-Театр» есть собственный оркестр. Музыкальный руководитель и дирижер — заслуженный работник культуры РФ Татьяна Виноградова. Коллектив тоже приехал на гастроли в Москву.
«Карлик Нос» — поучительная история по мотивам одноименной сказки Вильгельма Гауфа о приключениях мальчика Якоба, которому предстоит понять, что внутренний мир важнее внешности, а дружба и взаимопомощь спасут в любой беде. Он повстречает злую ведьму Крейтервейс и столкнется с ее чарами, от которых ему нужно будет избавиться.
Идея воплотить на сцене сказку Вильгельма Гауфа принадлежит известному хореографу Егору Дружинину. Он заразил ею Бориса Мильграма, а тот — композитора Лору Квинт. Когда спектакль родился, создатели поняли, что сделали грандиозную работу.
— Мне всегда хотелось создать сказку, которая понравится как детям, так и взрослым, этакий большой бродвейский мюзикл в диснеевском стиле с цирковыми номерами, фокусами и превращениями, — говорит режиссер спектакля «Карлик Нос», художественный руководитель «Театр-Театр» Борис Мильграм. — Сказка «Карлик Нос» как раз такая — она вся состоит из магии и волшебства.
В 2019 году мюзикл «Карлик Нос» получил восемь номинаций на «Золотую маску». Всего у пермского «Театр-Театр» на сегодняшний момент 82 номинации и 16 «Масок» за спектакли разных лет.
Сцена концертного зала «Москва» гораздо больше, чем родная в Перми. Поэтому для гастролей декорационный цех «Театр-Театр» изготовил дополнительные элементы. Конструкции оформления спектакля увеличились на 4 м в длину. Также было добавлено световое оборудование. К новой площадке потребовалось адаптировать и расположение оркестра: так как оркестровой ямы нет, музыканты разместились прямо в зале, для чего в левой части партера было убрано несколько кресел. Так зрители получили уникальную возможность видеть, как создается живая музыка на расстоянии вытянутой руки.
В спектакле для детей заняты дети. За маленького Якоба поет Максим Марчуков. Его герой живет с мамой (Анна Сырчикова), которая держит лавку на рынке и торгует в ней зеленью. Хорошенького мальчика дети дразнят красавчиком. Вместо гордости у подростка лишь чувство злости. Он не принимает свою внешность. Однажды он встречает страшную старуху.
Посмеявшись над ее внешностью, Якоб подписал себе приговор. Это была не просто старуха, а злая ведьма Крейтервейс (Ольга Пудова). Она на семь лет взял в плен дерзкого мальчишку. Забрала его молодость и наградила длинным носом и короткой шеей. Зато научила вкусно готовить, применяя разные коренья и травы. Благодаря этому Якоб стал Карликом Носом на кухне герцога (Сергей Семериков). Доверие людей вселило уверенность в юного кулинара. А затем последовали череда чудес и любовь, которая разрушила чары Крейтервейс. Карлик Нос стал красивым юношей, а говорящая гусыня Грета превратилась в девушку с голосом-колокольчиком (Анна Огорельцева).
Есть в спектакле еще один персонаж, на которого бурно реагировали дети. Это король, которого сыграл заслуженный артист России Олег Выходов. Монарх был немногословен. Сидит в короне и на все вопросы говорит: «Что?».
— Это Байден! — закричали дети. — Такой же тупой. Байден! Байден!
— Я таких блюд не едал никогда, — вдруг заговорил целыми предложениями король, пришедший на обед к герцогу.
— Конечно, ты ж ешь только американский фастфуд! — веселились политически подкованные юные зрители.
В мюзикле наряду с великолепно поющими актерами, балетной труппой и акробатами участвует пернатый артист — гусыня Грета. Был у режиссера мюзикла Бориса Мильграма опыт работы в цирке. Чтобы гусыня не пугалась громкой музыки, яркого света и аплодисментов, ее дрессурой занимались Евгений Майхровский и Игорь Штейн. Заботясь о безопасности, организаторы даже ввели предупреждение для зрителей: «При наличии аллергии воздержитесь от покупки билетов на 1−3-х рядах». Но разве детей остановить? Как только из корзины появилась голова гусыни, родители еле сдерживали ребят, чтобы те не побежали к сцене. На поклонах в финале некоторым юным зрителям всё же удалось погладить Грету.
«Карлик Нос» — это один из самых зрелищных, красивых и добрых мюзиклов «Театр-Театр». Теперь ждем новых спектаклей из Перми.