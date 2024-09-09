Остались с «Носом»: в Москву привезли мюзикл-хит из Перми

Посмеявшись над ее внешностью, Якоб подписал себе приговор. Это была не просто старуха, а злая ведьма Крейтервейс (Ольга Пудова). Она на семь лет взял в плен дерзкого мальчишку. Забрала его молодость и наградила длинным носом и короткой шеей. Зато научила вкусно готовить, применяя разные коренья и травы. Благодаря этому Якоб стал Карликом Носом на кухне герцога (Сергей Семериков). Доверие людей вселило уверенность в юного кулинара. А затем последовали череда чудес и любовь, которая разрушила чары Крейтервейс. Карлик Нос стал красивым юношей, а говорящая гусыня Грета превратилась в девушку с голосом-колокольчиком (Анна Огорельцева).