Россиян могут обязать проходить примирительную процедуру при расторжении брака

Глава думского комитета по делам семьи Нина Останина (КПРФ) рассказала «Ъ», что в 2023 году обратилась к господину Чуйченко с предложением о введении обязательной медиации при разводах, поскольку действующий закон о медиации «не работает». По ее словам, министр согласился с этим и предложил депутатам совместно работать над будущим законопроектом. Не все относятся к инициативе положительно, признает госпожа Останина. Она приводит главный тезис оппонентов: государство таким образом «вмешивается в дела семьи». «Но речь идет как раз о случаях, когда в семье появилась трещина, когда cупруги решили подать заявление и обратились в суд, — отстаивает инициативу депутат.— А институт медиации рассчитан на то, чтобы попытаться все-таки урегулировать семейный конфликт». Госпожа Останина считает, что оплачивать процедуру медиации должны не супруги, а государство: «Если уж мы в Год семьи говорим, что мы должны сберечь наши семьи, то все-таки государство должно позаботиться о том, чтобы при органах ЗАГС и в судах были службы медиаторов. Согласитесь, если граждане пришли в суд с конфликтом, а им говорят “платите деньги, и мы вас помирим”, это просто абсурд».