Россиян могут обязать проходить примирительную процедуру при расторжении брака

Глава Минюста Константин Чуйченко несколько дней назад объявил, что ведомство планирует подготовить законопроект об обязательной досудебной «примирительной процедуре» при расторжении брака. Предполагается, что в ходе этой процедуры супруги также смогут договориться о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов. «Ъ» обратился в министерство с просьбой рассказать о подробностях. Там подтвердили, что инициатива прорабатывается с участием представителей научного сообщества и федеральных органов исполнительной власти в целях реализации госполитики в сфере защиты семьи, а также «в соответствии с Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Отметим, в России с 2011 года действует закон о медиации — альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. Обратиться к медиатору можно по поводу гражданских, административных, трудовых и экономических споров, а также по семейным вопросам, в том числе в связи с расторжением брака. Однако процедура медиации носит добровольный характер и оплачивается участниками спора, а потому не пользуется большой популярностью.
В Госдуме и на других общественных площадках неоднократно обсуждался вопрос введения обязательной «примирительной процедуры» перед расторжением брака. В июле этого года участники рабочей группы думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства предложили обратиться к опыту Азербайджана. Депутат Олег Матвейчев («Единая Россия») рассказал, что в Азербайджане процедуру медиации при расторжении брака сделали обязательной в 2021 году, оплачивают ее супруги. После первой сессии медиации 20% пар, по словам господина Матвейчева, отказываются идти в суд. Отказываются ли они также и от идеи расторжения брака, депутат не уточнил.
По данным Росстата, в 2023 году расторгли брачные отношения 683 796 пар, а годом ранее — 682 850 пар. В прошлом году заключено 945 995 браков, а в 2022 году — 1 053 756.
Глава думского комитета по делам семьи Нина Останина (КПРФ) рассказала «Ъ», что в 2023 году обратилась к господину Чуйченко с предложением о введении обязательной медиации при разводах, поскольку действующий закон о медиации «не работает». По ее словам, министр согласился с этим и предложил депутатам совместно работать над будущим законопроектом. Не все относятся к инициативе положительно, признает госпожа Останина. Она приводит главный тезис оппонентов: государство таким образом «вмешивается в дела семьи». «Но речь идет как раз о случаях, когда в семье появилась трещина, когда cупруги решили подать заявление и обратились в суд, — отстаивает инициативу депутат.— А институт медиации рассчитан на то, чтобы попытаться все-таки урегулировать семейный конфликт». Госпожа Останина считает, что оплачивать процедуру медиации должны не супруги, а государство: «Если уж мы в Год семьи говорим, что мы должны сберечь наши семьи, то все-таки государство должно позаботиться о том, чтобы при органах ЗАГС и в судах были службы медиаторов. Согласитесь, если граждане пришли в суд с конфликтом, а им говорят “платите деньги, и мы вас помирим”, это просто абсурд».
«Прекрасно, если введение примирительных процедур поможет мирному урегулированию хотя бы части семейных споров», — говорит советник Федеральной палаты адвокатов РФ, медиатор Сергей Макаров. Он подчеркивает принцип добровольности медиации. «Может быть предусмотрена обязательная предварительная стадия медиации — информационная встреча, в ходе которой медиатор расскажет супругам, что такое медиация, каковы ее принципы, как проходит процедура, каковы могут быть результаты. Это даст супругам, вынужденным решать споры о детях, алиментах и имуществе, возможность выбрать самый щадящий способ урегулирования проблем».