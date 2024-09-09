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Бастрыкин взял на контроль дом с плесенью в Хабаровском крае

Глава Следственного комитета взял на контроль проверку аварийного дома в Новом Ургале.

В Хабаровском крае жители поселка Новый Ургал Хабаровского края продолжают борьбу за свои дома. Многоквартирный дом по улице Киевской, построенный в 1984 году, давно требует ремонта: кровля протекает, стены покрылись плесенью, а в квартирах поселились насекомые и черви, сообщает Телеграм-канал Хабаровский следком.

В доме живут многодетные семьи, которые на протяжении долгого времени безуспешно обращаются в различные инстанции за помощью.

Несмотря на их многочисленные жалобы, управляющая компания так и не приняла мер по устранению нарушений. Информация об этом попала в СМИ и социальные сети, что привлекло внимание Следственного комитета.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял проверку ситуации под личный контроль. Следственные органы уже начали процессуальную проверку, и глава ведомства поручил руководителю регионального управления Сергею Степанову представить доклад о промежуточных результатах.

СК