Олбани
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что принесет погода в Иркутске 9 сентября 2024

Холодный ветер и +17 обещают в Иркутске 9 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 9 сентября 2024 обещает быть благоприятной. По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра в столицу региона придет северо-западный ветер. Осадков в дневное время не ожидается.

Погода в Иркутске 9 сентября 2024

— Переменная облачность. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с. Температура +15…+17, — поделились метеорологи.

Что касается погоды по области, то в отдельных частях ожидают кратковременные дожди. В утренние часы туман.

Ветер будет преобладать юго-западный, северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с. Столбик термометра поднимется до +12…+17, а вот при облачности всего до +5…+10. Вот, что обещает погода в Иркутске 9 сентября 2024 и регионе.