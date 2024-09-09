Стало известно, что принесет погода в Иркутске 9 сентября 2024

Ветер будет преобладать юго-западный, северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с. Столбик термометра поднимется до +12…+17, а вот при облачности всего до +5…+10. Вот, что обещает погода в Иркутске 9 сентября 2024 и регионе.