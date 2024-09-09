Стало известно, что принесет погода в Иркутске 9 сентября 2024

Погода в Иркутске 9 сентября 2024 обещает быть благоприятной. По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра в столицу региона придет северо-западный ветер. Осадков в дневное время не ожидается.
Погода в Иркутске 9 сентября 2024
— Переменная облачность. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с. Температура +15…+17, — поделились метеорологи.
Что касается погоды по области, то в отдельных частях ожидают кратковременные дожди. В утренние часы туман.
Ветер будет преобладать юго-западный, северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с. Столбик термометра поднимется до +12…+17, а вот при облачности всего до +5…+10. Вот, что обещает погода в Иркутске 9 сентября 2024 и регионе.