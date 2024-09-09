Денис Мацуев привезёт в Хабаровск именной музыкальный фестиваль

Свой новый проект представит в Хабаровске всемирно известный пианист-виртуоз Денис Мацуев — с 21 по 23 октября в столице региона буде проходить музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», откроет программу мероприятия Гала-концертом солистов с оркестром на сцене Хабаровской филармонии.
— Вместе с народным артистом России Денисом Мацуевым на сцену выйдут исполнители разных поколений, представители российской исполнительской школы — от юных звезд до всемирно известных музыкантов. Фестиваль пройдет на площадках Хабаровской краевой филармонии и Хабаровского краевого академического музыкального театра, — рассказала и.о. министра культуры края Марина Лоскутникова.
По информации пресс-службы ведомства, 21 октября на Гала-концерте выступит лично Денис Мацуев, один из первых исполнителей джаза на виолончели Борислав Струлёв, лауреат международных конкурсов Екатерина Мочалова (домра), лауреат Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition (2024) Варвара Заруднева (фортепиано), обладательница Гран-При I Конкурса молодых исполнителей «Симфония Ямала» Стефания Поспехина (скрипка).
22 октября фестиваль продолжится программой «От классики до джаза». Хабаровчане услышат традиционный джаз и импровизации на классические темы в исполнении Дениса Мацуева (фортепиано), Борислава Струлёва (виолончель), Екатерины Мочаловой (домра), Андрея Иванова (контрабас), Александра Зингера (ударные) и Софьи Тюриной (саксофон).
23 октября на закрытии музыкального марафона в сопровождении Дальневосточного академического симфонического оркестра выступят юные музыканты, молодые виртуозы, лауреаты Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition Кирилл Роговой (фортепиано) и Варвара Заруднева (фортепиано).