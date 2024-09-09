Денис Мацуев привезёт в Хабаровск именной музыкальный фестиваль

Свой новый проект представит в Хабаровске всемирно известный пианист-виртуоз Денис Мацуев — с 21 по 23 октября в столице региона буде проходить музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», откроет программу мероприятия Гала-концертом солистов с оркестром на сцене Хабаровской филармонии.