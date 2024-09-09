Доцент Иванова-Швец рассказала, кому в 2025 году дважды проиндексируют пенсии

С 2025 года пенсии в России будут индексироваться по новым правилам — не один, а два раза в год. Об этом напомнила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.