Эксперты рассказали, что такое зонтичные бренды

Председатель независимого профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина добавила, что региональные бренды нужно продвигать, делать из региональных — общенациональные и так далее. «Но неслучайно именно сегодня на ВЭФ речь опять зашла о платформенной экономике. Потому что платформенная занятость играет большую роль именно в условиях огромных территорий, низкой плотности населения Дальнего Востока и Сибири. Платформенная экономика особо важна там, где нельзя очно что-то купить, где нет в шаговой доступности магазинов. Что же касается статистики, то мы знаем о взрывном росте количества самозанятых именно в регионах Дальнего Востока и Сибири. Это крайне перспективно для этих территорий — развитие такой формы занятости. Там большой успех имеет эксперимент по налогу на профессиональный доход. И быстро растут платформенники», — отметила председатель профсоюза.