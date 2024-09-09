Эксперты рассказали, что такое зонтичные бренды

Зонтичные бренды могут помочь креативным компаниям российских регионов начать экспортировать свою продукцию. Об этом шла речь на сессии «Перспективы развития креативных индустрий» на Восточном экономическом форуме.
В креативных индустриях, по словам директора практики государственных и социальных инициатив компании «Рексофт Консалтинг» Николая Ланцева, 40% занимают продукты IT, 20% — рынок рекламы, остальное делят между собой мода, архитектура и другие сферы, которые хоть и занимают меньшие доли, все же не менее важны.
«С точки зрения экспорта, что такое креативные индустрии? Это много, очень много, сотни и тысячи малых компаний. Они сами по себе до Китая не дойдут, не перейдут границу. Может быть, надо им не только подсказывать, как перейти границу, а где-то аутсорсить их функции по поиску покупателей, помогать им с финансовыми транзакциями. Возможно, как-то объединять их под зонтичные бренды. На Дальнем Востоке, мне кажется, все для этого сложилось», — добавил Ланцев.
Старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков упомянул про бренд «Сделано в России». Несмотря на санкционное давление, бренд дает дополнительный импульс компаниям. «Но нам нужно научиться и в части креативных индустрий совмещать зонтичный страновой бренд с зонтичными региональными брендами — “Сделано на Дальнем Востоке”, “Сделано в Якутии”, — отметил он, добавив, что где-то лучше поможет продвигаться именно страновой бренд, а где-то — локальный. Так, в комбинации уже работают, например, “Сделано в России” и “Сделано в Москве”.
Заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко рассказал о больших точках роста для креативной сферы, которые выявили местные власти на основе анализа: IT, мода, кино, музыка и туризм с точки зрения гастрономии. Он также перечислил меры поддержки, которые сейчас оказываются творческим предпринимателям: налоговые меры, гранты, продвижение, брендирование, взаимодействие с торговыми сетями и другие.
Директор центра трансформации образования Школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская отметила, что в недавно принятом законе о развитии креативных индустрий в РФ есть отдельная статья про образовательное сопровождение. Он дает пространство, в частности, для вузов Дальнего Востока, чтобы определить, чему учить, и потом распространить эту практику на другие регионы страны.
«Помимо профессиональных компетенций, которые соответствуют той или иной креативной индустрии — кинопроизводству, анимации, архитектуре и так далее, на мой взгляд, важно формировать и развивать еще два типа компетенций. Первые — компетенции, которые позволяют выходить за рамки известных решений, стандартных инструментов, которые привносят определенное творчество и даже инженерный подход в любую деятельность», — отметила Назайкинская.
Второй тип компетенций, по ее словам, это личностные, схожие с теми, которые часто атрибутируют предпринимателям. Это проактивность, субъектность, способность ставить цели и самостоятельно двигаться, самоорганизация, готовность к риску, готовность к работе с ошибками.
Председатель независимого профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина добавила, что региональные бренды нужно продвигать, делать из региональных — общенациональные и так далее. «Но неслучайно именно сегодня на ВЭФ речь опять зашла о платформенной экономике. Потому что платформенная занятость играет большую роль именно в условиях огромных территорий, низкой плотности населения Дальнего Востока и Сибири. Платформенная экономика особо важна там, где нельзя очно что-то купить, где нет в шаговой доступности магазинов. Что же касается статистики, то мы знаем о взрывном росте количества самозанятых именно в регионах Дальнего Востока и Сибири. Это крайне перспективно для этих территорий — развитие такой формы занятости. Там большой успех имеет эксперимент по налогу на профессиональный доход. И быстро растут платформенники», — отметила председатель профсоюза.