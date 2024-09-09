Четыре дня из семи будет идти дождь. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Иркутске на неделю с 9 по 15 сентября

В столице Приангарья уже вовсю властвует осень. По утрам веет прохладой, а солнечные дни чередуются с пасмурными и дождливыми. К счастью, понедельник можно отнести к первым. Сегодня в областном центре переменная облачность и теплые лучи то и дела проскакивают мимо облаков. Днем воздух в городе прогреется до +16…+18 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Но это только первый будний день. Узнали, какой будет погода на неделю в Иркутске с 9 по 15 сентября.
Кстати, в понедельник осадков в региональном центре не предвидится. Но по прогнозу метеорологов, четыре дня из семи в той или иной мере окажутся дождливыми. В таком положении вещей, радует, что синоптики сообщают о небольших и кратковременных дождях.
В ночь на вторник в Иркутске, по данным Гидрометцентра России, столбики уличных термометров опустятся до +8 градусов, капель с неба в ночные часы не стоит, а вот днем 10 сентября временами будет пробрасывать небольшой дождь. Температура воздуха при этом поднимется всего лишь до +14 градусов.
Временами небольшой дождь и похолодание до +5 градусов ожидаются в столице Приангарья в ночь на среду. День 11 сентября предстоит пасмурный, небо затянут облака, однако, он пройдет без осадков. Температура за окном прогнозируется до +11 градусов.
— Ночью 12 сентября в Иркутске облачно, временами небольшой дождь, +5 градусов, — сообщает Гидрометцентр России. — Днем в четверг также облачно, выпадет небольшой кратковременный дождь, воздух прогреется до +11 градусов.
Ночь на пятницу обещается самой холодной на этой неделе. Температурные показатели опустятся до +3 градусов, поэтому если вы по утрам рано выходите из дома, уже стоит подумать о смене гардероба — теплые куртки, пальто и шапки с перчатками должны быть уже наготове. Днем 13 сентября снова по прогнозу небольшой кратковременный дождь, переменная облачность и +11 градусов.
Выходные в плане погоды будут разнообразными. Если у вас в планах есть какие-то поездки или прогулки, то лучше совершить их в субботу. В первый выходной этой недели ночью облачно с прояснениями и +4 градуса, а днем 14 сентября воздух прогреется до +14 градусов. При этом никаких осадков Гидрометцентр России не обещает.
А вот воскресенье окажется немного дождливым. По данным портала Гисметео, в ночь на 15 сентября уличные градусники покажут +6, а днем +10, выпадет небольшой дождь.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 9 по 15 сентября.