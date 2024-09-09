Четыре дня из семи будет идти дождь. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Иркутске на неделю с 9 по 15 сентября

В столице Приангарья уже вовсю властвует осень. По утрам веет прохладой, а солнечные дни чередуются с пасмурными и дождливыми. К счастью, понедельник можно отнести к первым. Сегодня в областном центре переменная облачность и теплые лучи то и дела проскакивают мимо облаков. Днем воздух в городе прогреется до +16…+18 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Но это только первый будний день. Узнали, какой будет погода на неделю в Иркутске с 9 по 15 сентября.