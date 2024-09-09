Стали известны, итоги выборов мэра в Братске 2024

В 2014 году он впервые стал депутатом думы северной столицы Приангарья. В 2017 году был избран в Заксобрание Иркутской области. В 2019 вновь стал депутатом думы города, а уже в 2020 встал во главе Братского района. Вот, какие итоги выборов мэра в Братске 2024.