Кто мог бы заменить Александра Маслякова в КВН

«На 60-летии КВН, после успешной игры, я подошел к Александру Васильевичу поблагодарить за состоявшийся праздник, в целом за все, что он сделал для меня и множества молодых команд. И в этот момент он совершенно неожиданно предложил: “А не хочешь ли ты встать на мое место? А я буду наблюдать из зала”. Но, конечно, после этого разговора не обошлось без двух лет кастинга».