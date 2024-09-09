Южная часть Хабаровска надолго осталась без горячей воды

Южная часть Хабаровска, а именно Индустриальный и часть Железнодорожного районов, а также некоторые поселения пригорода, с понедельника, 9 сентября, остались без горячего водоснабжения. В зоне ТЭЦ-1 начались запланированные гидравлические испытания для подготовки к новому отопительному сезону. Они продлятся до 13 сентября, однако и после этого срока кипяток не вернётся в дома абонентов. С 14 по 22 сентября теплоэлектроцентраль закроется на ремонт оборудования, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Поэтому большую часть первого осеннего месяца горячей воды не будет у потребителей Индустриального района, части Центрального района в границах улиц Гамарника (нечетная сторона) — Пушкина (до ул. Карла Маркса) — ул. Мухина (от ул. Пушкина до ул. Постышева). В Железнодорожном районе ограничения горячего водоснабжения коснутся кварталов — Хабаровск-2, ул. Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы, пос. Горького. В Хабаровском районе — поселки Ильинка, Ракитное, Сосновка, Гаровка, Мирное, Восточное, Скворцово.
С 15 по 22 сентября пройдут испытания и текущий ремонт котельной в Волочаевском городке. В эти дни горячее водоснабжение будет отсутствовать у потребителей на улице Подгаева.
С 18 по 24 сентября запланированы гидравлические испытания сетей, подключенных к котельной села Некрасовка.
С 16 по 20 сентября пройдут гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистралей зоны Хабаровской ТЭЦ-3. Ограничения подачи горячей воды затронут потребителей в Краснофлотском и Кировском районах в границах следующих улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. В Железнодорожном районе отключения затронут все дома, за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района Хабаровск-2 и пос. Горького, их обеспечат горячей водой с ХТЭЦ-1. Кроме того, частично ГВС отключат в Центральном районе, в границах улиц: Ленина (нечетная сторона) — Ленинградская — Дикопольцева — К. Маркса — Амурский б-р — Гоголя — Некрасова. В данный период времени горячее водоснабжение будет отсутствовать и у потребителей Хабаровского района — Матвеевка, Тополево.