Южная часть Хабаровска надолго осталась без горячей воды

С 16 по 20 сентября пройдут гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистралей зоны Хабаровской ТЭЦ-3. Ограничения подачи горячей воды затронут потребителей в Краснофлотском и Кировском районах в границах следующих улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. В Железнодорожном районе отключения затронут все дома, за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района Хабаровск-2 и пос. Горького, их обеспечат горячей водой с ХТЭЦ-1. Кроме того, частично ГВС отключат в Центральном районе, в границах улиц: Ленина (нечетная сторона) — Ленинградская — Дикопольцева — К. Маркса — Амурский б-р — Гоголя — Некрасова. В данный период времени горячее водоснабжение будет отсутствовать и у потребителей Хабаровского района — Матвеевка, Тополево.