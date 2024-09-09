Погода в понедельник порадует теплом южноуральцев

В понедельник, 9 сентября, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туманы. Температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов. Ветер северо-западный, северный 3−8 метров в секунду.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +21 до +23 градусов. Ветер северный, северо-западный 3−8 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 9 сентября, у Александра, Анфисы, Владимира, Дмитрия, Иоанна, Мефодия, Михаила, Никона и Степана.
Между прочим, 9 сентября 2024 года отмечают Пименов день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя выносить из дома соль, сахар и муку. Дело в том, что вместе с ними жилище покинут накопления, мир и взаимопонимание.