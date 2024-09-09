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Погода в понедельник порадует теплом южноуральцев

В понедельник, 9 сентября, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туманы.

Сейчас в Олбани: +13° 2 м/с 72% 755 мм рт. ст. +13°

В понедельник, 9 сентября, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туманы. Температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов. Ветер северо-западный, северный 3−8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +21 до +23 градусов. Ветер северный, северо-западный 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 9 сентября, у Александра, Анфисы, Владимира, Дмитрия, Иоанна, Мефодия, Михаила, Никона и Степана.

Между прочим, 9 сентября 2024 года отмечают Пименов день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя выносить из дома соль, сахар и муку. Дело в том, что вместе с ними жилище покинут накопления, мир и взаимопонимание.