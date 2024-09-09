Отключения холодной воды ожидаются во Владивостоке и в Артеме

Во Владивостоке и в Артеме на предстоящей неделе ожидается отключение холодной воды. В понедельник, 9 сентября, без ХВС в столице Приморья остались дома на Героев Варяга, Днепропетровской, 22, 24, 32, 34, 36, 38, Иртышской, 48, 50, Тухачевского, 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 54, 58, 72. Об остальных отключениях рассказали в пресс-службе «Примводоканала».
Во вторник, 10 сентября, С 9:00 до 19:00 воды не будет на Сочинской, 15, 25. В этот же день с 8:00 до 20:00 без ХВС останутся жители в микрорайоне Заводской города Артем.
11 числа во Владивостоке ХВС отключат с 3:00 и возобновят только в 23:45. Холодной воды не будет в домах по улицам Анучинская, Баратынского, Брусничная, Вересковая, Грушевая, Короленко, Куинджи, с/т Лиман, Майкова, Маковского, 90−124, 159а-207, Опухтина, Орбитальная, Плещеева, Радостная, Рассветная, Репина, Салтыкова, Сахарный ключ, Семирадского, 26, 28, 30, Счастливая, Успенского, 58, Шевченко, Яблоневая.
Следующие отключения ХВС пройдут 12 сентября с 9:00 до 22:45 в домах на Коммунаров, 21, 32, 32а, 36.