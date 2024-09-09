В довыборах в Омский горсовет победили два 37-летних единоросса

«Выборы в Омский горсовет прошли организованно и спокойно. Все возникавшие вопросы решались участниками избирательного процесса в рамках правового поля. Нарушений законодательства о выборах, которые могли бы повлиять на результаты избирательной кампании, не установлено», — отметила председатель организующей выборы комиссии Лариса Тюшкевич.