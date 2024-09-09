В довыборах в Омский горсовет победили два 37-летних единоросса

Вчера, 8 сентября в Единый день голосования, в Омске прошли дополнительные выборы депутатов Омского городского Совета по избирательным округам № 26 и № 40 — в депутатских рядах освободилось два места.
Проявить свою гражданскую позицию омичи особо не рвались. По данным избирательной комиссии, в голосовании по двум округам приняли участие всего 8,31% избирателей.
Как сообщил избирком, по итогам голосования победу одержали два 37-летних представителя партии «Единая Россия».
В округе № 26 конкурентов обошел Иван Котенко, в округе № 40 — Александр Кузюков.
«Выборы в Омский горсовет прошли организованно и спокойно. Все возникавшие вопросы решались участниками избирательного процесса в рамках правового поля. Нарушений законодательства о выборах, которые могли бы повлиять на результаты избирательной кампании, не установлено», — отметила председатель организующей выборы комиссии Лариса Тюшкевич.