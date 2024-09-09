Прорыв трубопровода оставил десятки домов в Омске без холодной воды

На улице 20-й Линии в Омске произошел прорыв трубопровода, что привело к отключению холодной воды для 151 объекта. В список попали многоквартирные дома, частный сектор, несколько организаций, приют для животных, два детских сада и школа.
В паблике «Росводоканал Омск» в соцсети «ВКонтакте» опубликован список адресов, затронутых отключением:
ул. 3-я Заречная, 2б, 4;
ул. 2-я Производственная, 41, 42, 42/1, 42/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 2а (д/с № 179), 37;
ул. Дальняя, 40, 42, 42/1, 1/1, 1;
ул. 2-я Учхозная, 2, 2а (приют для животных), 3а, 3б, 4/1, 4;
ул. Универсальная, 13, 19, 7/1;
ул. 1-я Учхозная, 25 (школа № 33), 23а, 53, 53б, 55;
ул. 4-я Заречная, 9а, 11, 13, 13а, 4, 4/1, 2а;
ул. 5-я Заречная, 1, 1/1;
ул. 20-я Линия, 61, 61/1, 61/1а, 17, 23, 103, 59, 55, 59а, 59б, 55а, 57;
ул. 10 лет Октября, 177, 181;
ул. Звездова, 162, 162а, 160;
ул. Лермонтова, 194а;
ул. Успенского, 43, 124,128;
ул. Красных Зорь, 148;
ул. Штанина, 15;
ул. Омская, 152, 225, 154, 156, 158, 160, 162,162/2;
Ул. Иванишко, 24 (д/с № 344);
Ул. 23-я Линия, 67;
Также частный сектор по улицам:
1-я, 2-я и 3-я Учхозная, 1-я Заречная, 1-я и 2-я Производственная, 1-й Лермонтовский переулок, по улице 21-я Линия от улицы Успенского до улицы 20 лет РККА..
Специалисты компании «Росводоканал» начали работы по устранению аварии на магистральном водопроводе диаметром 800 миллиметров. Водоснабжение планируется восстановить вечером 9 сентября до 19:00.
Также на улице Омской, 154 и 156 установлена машина с питьевой водой, которая будет работать до 22:00 8 сентября. Ремонтные работы на поврежденном участке из-за утечки воды были перенесены на 8 сентября.