Приметы на Пименов день: что нельзя делать 9 сентября 2024 года

В понедельник, 9 сентября, вспоминают преподобного Пимена Великого и Пимена Палестинского. В народном календаре праздник получил название в их честь — Пименов день.
Что можно делать 9 сентября:
- предки верили, что в этот день нужно принести ягоды и ветки рябины домой, украсить ими жилище. Считалось, что дерево защитит от сглаза;
- хозяйки варили из рябины варенье, использовали для выпечки;
- этот день также хорошо подходит для рыбалки, прогулок и отдыха;
Что нельзя делать 9 сентября:
- отказывать, когда просят о помощи. Однако это правило не касается денег — есть примета, что одолживший не получит заем назад;
- начинать новые дела;
- путешествовать, отправляться в поездки или переезжать;
Народные приметы:
- небо пасмурное, но осадков нет — в октябре ждите теплую погоду;
- услышать гром — скоро будет бабье лето, а зима, наоборот, поздно начнется;
- ягоды рябины осыпаются — к долгой осени.