Олбани
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приметы на Пименов день: что нельзя делать 9 сентября 2024 года

В понедельник, 9 сентября, вспоминают преподобного Пимена Великого и Пимена Палестинского.

В понедельник, 9 сентября, вспоминают преподобного Пимена Великого и Пимена Палестинского. В народном календаре праздник получил название в их честь — Пименов день.

Что можно делать 9 сентября:

  • предки верили, что в этот день нужно принести ягоды и ветки рябины домой, украсить ими жилище. Считалось, что дерево защитит от сглаза;
  • хозяйки варили из рябины варенье, использовали для выпечки;
  • этот день также хорошо подходит для рыбалки, прогулок и отдыха;

Что нельзя делать 9 сентября:

  • отказывать, когда просят о помощи. Однако это правило не касается денег — есть примета, что одолживший не получит заем назад;
  • начинать новые дела;
  • путешествовать, отправляться в поездки или переезжать;

Народные приметы:

  • небо пасмурное, но осадков нет — в октябре ждите теплую погоду;
  • услышать гром — скоро будет бабье лето, а зима, наоборот, поздно начнется;
  • ягоды рябины осыпаются — к долгой осени.