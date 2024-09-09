На Сахалине открыли филиал Театрального института имени Щукина

В Южно-Сахалинске торжественно открыли филиал Театрального института имени Бориса Щукина. Уже со следующего года под наставничеством московских педагогов здесь будут обучаться студенты со всего Дальнего Востока и других регионов России. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
— У нашего прославленного вуза за всю его 110-летнюю историю никогда не было филиалов в России. Если честно, от ощущения значимости события аж дух захватывает, — отметил ректор Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, профессор, народный артист РФ Евгений Князев.
По его словам, это начало новой главы в культурной жизни не только Сахалина и Дальнего Востока, но и всей страны. В день открытия филиала сахалинцам в Чехов-центре показали спектакль «Медный всадник».
Специально для филиала вуз объявил открытый конкурс на получение грантов для обучения в магистратуре. На ее базе будет создан преподавательский корпус, куда войдут действующие педагоги института и обученные по грантовой программе.
В марте 2025 года начнет работу приемная комиссия для набора студентов на очное обучение по специальности «Актер драматического театра и кино». В перспективе откроют новые направления. С 1 сентября 2025 года Дальневосточный филиал Театрального института имени Бориса Щукина в Южно-Сахалинске приступит к работе.