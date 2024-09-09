На Сахалине открыли филиал Театрального института имени Щукина

В Южно-Сахалинске торжественно открыли филиал Театрального института имени Бориса Щукина. Уже со следующего года под наставничеством московских педагогов здесь будут обучаться студенты со всего Дальнего Востока и других регионов России. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.