Стали известны итоги выборов мэра Шелеховского района 2024

В Иркутской области завершились муниципальные выборы. Избирком закрыл участки в восемь вечера 8 сентября и приступил к подсчету голосов. В Шелеховском районе жители решали кто встанет во главе муниципального образования. В 22:53 были озвучены итоги выборов мэра Шелеховского района 2024.