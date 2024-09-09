В Омской области снижается количество медицинского персонала и учреждений

Омскстат опубликовал статистику по медицине в Омской области за период с 2011 по 2023 год. В регионе отмечается значительное сокращение числа врачей, медсестер и больничных коек.
В 2011 году в Омской области работали 11 617 врачей и 25 804 медсестры. К концу 2023 года число врачей уменьшилось до 9 516, а медсестер — до 20 932. В результате, регион потерял более 7 тысяч медицинских специалистов.
Также сокращается количество больниц: в 2011 году их было 92, а к концу 2023 года осталось только 84. В то же время, мощность амбулаторно-поликлинических организаций возросла — с 47,5 до 50,9 тысяч посещений в сутки.
Койко-места в больницах также показали тенденцию к уменьшению. На конец 2023 года их количество составило 14 954 против 19 271 в 2011 году. Эти данные подчеркивают ухудшение ситуации в здравоохранении региона за последние двенадцать лет.