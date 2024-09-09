В Омске недострой метро укроют за забором

Рядом с метромостом в Омске начнут работы по благоустройству незавершенного инженерного корпуса. Подрядчиком стала компания ИП Лехто И. А., которая выиграла конкурс на сумму 670 тысяч рублей.
Компания уберет мусор и растительность с прилегающей территории. Также они установят забор вокруг объекта. Забор будет сделан из профнастила на бетонном основании. Работы должны завершиться в течение месяца, так как место стало небезопасным.
Этот недострой стоит заброшенным более двадцати лет. Раньше его планировали использовать как DATA-центр для Главного управления информационных технологий или передать Омскому университету. Но эти планы не реализовались.