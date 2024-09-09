В Омске прошел уличный концерт симфонического оркестра

Оркестр открыл серию уличных концертов в честь 85-летия Омской филармонии. В следующем концерте примет участие квартет народных инструментов «Тарские ворота». 22 сентября в 17:00 они выступят на улице Чокана Валиханова, представив музыку различных жанров: от народных мелодий до джаза и эстрадных композиций.