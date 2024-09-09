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В Омске прошел уличный концерт симфонического оркестра

Более 3000 зрителей насладились произведениями Глинки и Глазунова.

В Омске прошел необычный уличный концерт академического симфонического оркестра под руководством главного дирижёра Дмитрия Васильева. Сольную партию исполнили колокола Свято-Никольского Казачьего собора.

Музыканты представили произведения Михаила Глинки и Александра Глазунова на открытой площади у концертного зала Омской филармонии. Более 3000 человек пришли насладиться живой классической музыкой.

Оркестр открыл серию уличных концертов в честь 85-летия Омской филармонии. В следующем концерте примет участие квартет народных инструментов «Тарские ворота». 22 сентября в 17:00 они выступят на улице Чокана Валиханова, представив музыку различных жанров: от народных мелодий до джаза и эстрадных композиций.