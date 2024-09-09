Тепло в Екатеринбурге может сохраниться до конца сентября

Как сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге», 8 сентября со среднесуточной температурой +16° стало самым теплым с 2015 года.
Погоду в Свердловской области будет определять антициклон Quentin, центр которого в течение недели сместится на Урал, а затем и на юг Западной Сибири. В течение недели она будет теплой: в Екатеринбурге средние суточные температуры ожидаются на 2−6 градусов выше климатической нормы. Потепление не прервет даже вторжение умеренно-холодного воздуха на территорию области, которое ожидается в понедельник: днем ожидается до +18°..+23°. Оно затронет преимущественно восточную и северную части региона и проявится в виде достаточно холодных ночей в этих районах. Немного западнее ожидаются слабые дожди.
В Екатеринбурге днем понедельника будет +21°..+23°, переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный, северо-западный, 1−6 м/с. Во вторник ночью прогнозируется +12°, днем +22°, в среду — ночью +10°, днем +21°, в четверг — ночью +8°, днем +20°, в пятницу — ночью +9°, днем +22°. На выходных, 14 и 15 сентября, температура ночью будет держаться на уровне +12°, днем на отметке +21°.
Напомним, до среды в отдельных районах Свердловской области прогнозируется туман и до +22°, с небольшим дождем, без существенных осадков или совсем без них.