Тепло в Екатеринбурге может сохраниться до конца сентября

Погоду в Свердловской области будет определять антициклон Quentin, центр которого в течение недели сместится на Урал, а затем и на юг Западной Сибири. В течение недели она будет теплой: в Екатеринбурге средние суточные температуры ожидаются на 2−6 градусов выше климатической нормы. Потепление не прервет даже вторжение умеренно-холодного воздуха на территорию области, которое ожидается в понедельник: днем ожидается до +18°..+23°. Оно затронет преимущественно восточную и северную части региона и проявится в виде достаточно холодных ночей в этих районах. Немного западнее ожидаются слабые дожди.