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Тепло в Екатеринбурге может сохраниться до конца сентября

Теплый период в Екатеринбурге продлится как минимум до 18—19 сентября, по оптимистичным прогнозам — до конца месяца: с превышением климатической нормы при учете того, что в начале октября среднесуточные значения в городе составляют +6°..+8°.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Коммерсантъ

Как сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге», 8 сентября со среднесуточной температурой +16° стало самым теплым с 2015 года.

Погоду в Свердловской области будет определять антициклон Quentin, центр которого в течение недели сместится на Урал, а затем и на юг Западной Сибири. В течение недели она будет теплой: в Екатеринбурге средние суточные температуры ожидаются на 2−6 градусов выше климатической нормы. Потепление не прервет даже вторжение умеренно-холодного воздуха на территорию области, которое ожидается в понедельник: днем ожидается до +18°..+23°. Оно затронет преимущественно восточную и северную части региона и проявится в виде достаточно холодных ночей в этих районах. Немного западнее ожидаются слабые дожди.

В Екатеринбурге днем понедельника будет +21°..+23°, переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный, северо-западный, 1−6 м/с. Во вторник ночью прогнозируется +12°, днем +22°, в среду — ночью +10°, днем +21°, в четверг — ночью +8°, днем +20°, в пятницу — ночью +9°, днем +22°. На выходных, 14 и 15 сентября, температура ночью будет держаться на уровне +12°, днем на отметке +21°.

Напомним, до среды в отдельных районах Свердловской области прогнозируется туман и до +22°, с небольшим дождем, без существенных осадков или совсем без них.