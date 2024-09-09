Рассказываем, какие итоги выборов губернатора Забайкальского края 2024

В Забайкальском крае прошли муниципальные выборы. Голосование, как и во всех регионах завершилось в восемь вечера 8 сентября. Как сообщил в своем тг-канале губернатор края Александр Осипов, на участки пришло более 312 тысяч жителей региона. Избирком официально подвел итоги выборов губернатора Забайкальского края 202.