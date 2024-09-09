Рассказываем, какие итоги выборов губернатора Забайкальского края 2024

В Забайкальском крае прошли муниципальные выборы. Голосование, как и во всех регионах завершилось в восемь вечера 8 сентября. Как сообщил в своем тг-канале губернатор края Александр Осипов, на участки пришло более 312 тысяч жителей региона. Избирком официально подвел итоги выборов губернатора Забайкальского края 202.
— По состоянию на 18:00 8 сентября проголосовало 41,15% от общего количества избирателей. Дульдургинский район стал лидером по явке — 67,93%, — поделились в Избиркоме края.
На должность баллотировались четыре кандидата. По данным избирательной комиссии итоги выборов губернатора Забайкальского края 2024 следующие: Александр Осипов самовыдвиженец (82,27%). Георгий Шилин ЛДПР (7,44%), Константин Коростелев Коммунисты России (4,68%) и Валерий Афицинский РЭП Зелёные 3,21%.
Так, новым губернатором Забайкалья, стал уже действующий с 2019 года, Александр Осипов.