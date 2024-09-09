Замглавы УФСИН по Подмосковью Талаев признал вину в получении взятки

Заместитель начальника управления ФСИН по Московской области Владимир Талаев признал вину в получении крупной взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы. В мае 2024 года Талаев был арестован по обвинению в получении более 800 тыс. рублей. Эту сумму ему летом 2023 года передал представитель компании, занимающейся поставками молочной продукции в учреждения ФСИН.