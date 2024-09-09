В Приморье ГАИ анонсировала масштабную проверку дорожной безопасности

В Приморье в сентябре пройдут рейды ГАИ, направленные на борьбу с различными нарушениями правил дорожного движения. В рамках мероприятий особое внимание будет уделено выявлению пьяных водителей, проверке мотоциклистов и контролю за соблюдением правил по перевозке детей-пассажиров. В ГАИ Приморья назвали даты проверок, сообщает ИА PrimaMedia.
Так, 16 сентября, пройдут рейды по выявлению нарушений правил перевозки детей-пассажиров. Через два дня, 18 сентября, сотрудники ГАИ проконтролируют соблюдение ПДД пешеходами.
А 24 сентября полицейские будут ловить мотоциклистов и любителей сим, пренебрегающих правилами дорожного движения.
Кроме того, запланированы рейды с привлечением сотрудников аппарата управления по всем направлениям. Они состоятся 16, 18, 20, 21, 24 сентября.
Особое внимание ГАИ уделяет водителям, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Поводом для проверки водителя на состояние опьянения может стать характерный запах, доносящийся из салона автомобиля, чрезмерная агрессивность или апатия водителя, затрудненная речь. Отметим, что управление автомобилем в состоянии опьянения, невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет.
ПДД вы явно не учили, если не знаете 8/8 — ТЕСТ-подговка водителей к рейдам в Приморье.
Напомним, в Надеждинском районе прошла операция «Грузовик», в рамках которой семь водителей оштрафованы за нарушение ПДД. С начала года к ответственности привлечены 73 водителя грузовых машин. Среди основных нарушений, выявленных в ходе рейда, наблюдаются отсутствие тахографа, не накрытый сыпучий груз, управление транспортным средством с нечитаемым государственным регистрационным знаком, отсутствие диагностической карты.