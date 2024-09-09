В Приморье ГАИ анонсировала масштабную проверку дорожной безопасности

Особое внимание ГАИ уделяет водителям, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Поводом для проверки водителя на состояние опьянения может стать характерный запах, доносящийся из салона автомобиля, чрезмерная агрессивность или апатия водителя, затрудненная речь. Отметим, что управление автомобилем в состоянии опьянения, невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет.