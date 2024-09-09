Итальянский писатель Нори рассказал о сильном впечатлении от Достоевского

Итальянский писатель и переводчик Паоло Нори, который переводит книги на русском языке и рассказывает о русской культуре, поговорил в «Известиями» о своем творческом пути.
Широкий резонанс в марте 2022 года вызвало сообщение Нори о том, что Миланский университет Бикокка отменил его цикл лекций о писателе Федоре Достоевском. Но писатель уверен: ни с Достоевским, ни с русской культурой прервать связь невозможно. На Московской международной книжной ярмарке Нори представил свою книгу — первую в России — «Невероятная жизнь Федора Михайловича Достоевского. Всё еще кровоточит».
«Мой дед очень любил Россию, хотя даже не говорил на русском языке. Но он очень любил читать книги русских писателей, а я брал читать его книги. Так, собственно, и добрался до того самого романа Достоевского», — вспоминает Нори.
Он рассказал, что Россия одновременно нравится ему и пугает. Мысли, которые он подмечал в русской литературе, оставляли его под глубоким впечатлением и были порой болезненными. По словам Нори, роман Достоевского «Преступление и наказание» он прочитал в 15 лет, и тогда произведение поразило его.
«Было ощущение, что эта книга меня ранила, и рана эта кровоточила. Даже несмотря на то, что я читал книгу, которую Достоевский написал за 120 лет до этого и за 3 тыс. км от Пармы, где я жил», — поделился он.
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