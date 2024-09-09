Омск ожидает магнитную бурю

В Омске ожидается магнитная буря, которая продлится 18 часов. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ уточнила прогноз на сентябрь. Буря начнется завтра, 10 сентября.
С 18:00 магнитосфера станет возбужденной. К 21:00 буря достигнет уровня G1 (слабая буря), а в 03:00 уровень поднимется до G2 (средняя буря). Магнитосфера вернется в норму только к 15:00 11 сентября.
Стоит отметить, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать плохое самочувствие. После завершения бурь у омичей будет возможность увидеть полярное сияние.