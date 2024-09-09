Олбани
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омск ожидает магнитную бурю

Продлится она 18 часов.

Источник: Комсомольская правда

В Омске ожидается магнитная буря, которая продлится 18 часов. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ уточнила прогноз на сентябрь. Буря начнется завтра, 10 сентября.

С 18:00 магнитосфера станет возбужденной. К 21:00 буря достигнет уровня G1 (слабая буря), а в 03:00 уровень поднимется до G2 (средняя буря). Магнитосфера вернется в норму только к 15:00 11 сентября.

Стоит отметить, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать плохое самочувствие. После завершения бурь у омичей будет возможность увидеть полярное сияние.