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В экидене на Тарском полумарафоне победила команда «Iron Team» из Омска

В соревновании приняло участие более 4000 бегунов разных уровней подготовки.

Источник: Комсомольская правда

На Тарском полумарафоне, который прошел в субботу, 7 сентября, приняло участие 4291 бегун, включая как профессиональных спортсменов, так и любителей. На дистанцию 21,1 километра вышли 45 участников.

По информации Минспорта Омской области, победителями полумарафона стали Вячеслав Васильев и Татьяна Безручко. Вторые места заняли Александр Бутрамеев и Анастасия Абраменко, а третьими стали Кирилл Никитин и Татьяна Козик.

В соревнованиях также была проведена эстафета экиден на полумарафонской дистанции. Первое место в этом виде соревнования заняла команда «Iron Team» из Омска, второе досталось сборной спортшколы Тарского района, а третье — команде из Нижнеомского района.