Михаил Гильдебрант победил на выборах мэра в Тулуне

Выборы прошли в большинстве районах Иркутской области. Так в Тулуне жители голосовали за нового главу города. По данным Избиркома региона им стал Михаил Гильдебрант.
— За него проголосовали 33,3%, или 3129 избирателей, от числа пришедших на выборы. Явка — 31,73%, — поделились в Избиркоме региона.
Помимо представителя «Единой России» Михаила Гильдебранта свои кандидатуры на должность выдвигали еще семь человек. По результатам проверки бюллетеней остальные не набрали больше 18%.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкальском крае завершились выборы губернатора. Им стал действующий глава региона Александр Осипов.