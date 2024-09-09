В Ростовской области разыскивают 45-летнюю женщину

В Ростовской области волонтеры и полиция разыскивают пропавшую женщину. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Ольга Шаповалова вышла проживает в городе Белая Калитва. Последний раз ее видели 27 августа — женщина вышла из дома и больше не вернулась. Родные пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких недель поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы.
Рост пропавшей — около 170 сантиметров. У нее нормальное телосложение, темно-русые волосы и желто-зеленые глаза. Во что была одета пропавшая неизвестно. Из особых примет — Ольга носит очки.