Движение транспорта ограничат по переулку Трубецкого в Иркутске

В Иркутске ограничат движение транспорта по переулку Трубецкого. Как сообщили в пресс-службе администрации такая мера связана с тем, что на участке будут ремонтировать тепловые сети.
— С 14:00 9 сентября до 20:00 22 сентября будет ограничено движение транспорта (сужение проезжей части) по переулку Трубецкого в районе дома на улице Рабочего Штаба, 10, — поделились в пресс-службе администрации.
Автовладельцев просят проявлять повышенную бдительность на дороге. При возможности планируйте маршрут заранее с учетом изменений в движении.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшую неделю 46 человек пострадало в авариях на территории Иркутской области.