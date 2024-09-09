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Движение транспорта ограничат по переулку Трубецкого в Иркутске

Ограничение начнет действовать на участке с 9 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске ограничат движение транспорта по переулку Трубецкого. Как сообщили в пресс-службе администрации такая мера связана с тем, что на участке будут ремонтировать тепловые сети.

— С 14:00 9 сентября до 20:00 22 сентября будет ограничено движение транспорта (сужение проезжей части) по переулку Трубецкого в районе дома на улице Рабочего Штаба, 10, — поделились в пресс-службе администрации.

Автовладельцев просят проявлять повышенную бдительность на дороге. При возможности планируйте маршрут заранее с учетом изменений в движении.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшую неделю 46 человек пострадало в авариях на территории Иркутской области.