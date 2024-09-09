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Мюзикл «Карлик Нос» от Пермского театра приехал в столицу

Источник: Известия

Пермский академический «Театр-Театр» привез в Москву мюзикл «Карлик Нос» в постановке режиссера спектакля и художественного руководителя театра Бориса Мильграма. Аншлаговые показы прошли в концертном зале «Москва», что находится в развлекательном центре «Остров мечты».

«Мы купили билеты на спектакль еще в марте. Ждали с нетерпением, но случилась трагедия в “Крокусе”. Организаторы гастролей перенесли их на сентябрь. Мы знаем этот театр, поэтому решили ждать их возвращения», — поделилась с «Известиями» зрительница с тремя детьми.

«Карлик Нос» — поучительная история по мотивам одноименной сказки Вильгельма Гауфа о приключениях мальчика Якоба, которому предстоит понять, что внутренний мир важнее внешности, а дружба и взаимопомощь спасут в любой беде. Он повстречает злую ведьму Крейтервейс и столкнется с ее чарами, от которых ему нужно будет избавиться.

«Мне всегда хотелось создать сказку, которая понравится как детям, так и взрослым, этакий большой бродвейский мюзикл в диснеевском стиле с цирковыми номерами, фокусами и превращениями. Сказка “Карлик Нос” как раз такая — она вся состоит из магии и волшебства», — поделился Мильграм.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Остались с «Носом»: в Москву привезли мюзикл-хит из Перми.