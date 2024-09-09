Мюзикл «Карлик Нос» от Пермского театра приехал в столицу

«Карлик Нос» — поучительная история по мотивам одноименной сказки Вильгельма Гауфа о приключениях мальчика Якоба, которому предстоит понять, что внутренний мир важнее внешности, а дружба и взаимопомощь спасут в любой беде. Он повстречает злую ведьму Крейтервейс и столкнется с ее чарами, от которых ему нужно будет избавиться.