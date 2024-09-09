Студенты из Омска стали финалистами в конкурсе «Флагманы образования»

Выбрали 300 студентов для финала конкурса «Флагманы образования», который организует президентская платформа «Россия — страна возможностей». Четыре студента ОмГПУ представят Омскую область на финале.
В конкурсе участвуют талантливые студенты старше 18 лет из разных специальностей. Проект включает не только конкурс, но и мероприятия, которые привлекают студентов в педагогику. На регистрацию подали заявки 23 274 человека.
После регистрации студенты прошли тестирование по нескольким темам: лидерство, образовательная политика и гибкие навыки. Также они участвовали в «Образовательном марафоне». Результаты тестов помогли разработать рекомендации для студентов по улучшению их навыков.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что почти треть участников дистанционного этапа — студенты. Финал конкурса пройдет в октябре и покажет, кто может внести новые идеи в образование.
На следующий этап конкурса допустили 12 097 студентов. 300 лучших участников, которые набрали много баллов, пригласили в финал. Среди них студенты ОмГПУ: Анастасия Гапоненко, Юлия Афонькова, Анастасия Кобец и Алина Капустина.