Эксперт Шихов анонсировал потепление до +25 градусов в Пермском крае

«В Пермском крае средняя температура воздуха за неделю ожидается выше нормы на юго-востоке на 3˚, на севере и северо-западе на 7˚ и более. В течение недели она будет меняться мало. В Перми всю неделю дневной максимум ожидается в пределах от +20˚ до +24˚, средняя температура воздуха за неделю выше нормы на 5˚», — рассказал Андрей Шихов.