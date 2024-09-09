Эксперт Шихов анонсировал потепление до +25 градусов в Пермском крае

Сообщение о грядущем потеплении до +25˚С в Пермском крае опубликовал доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в телеграм-канале «Опасные природные явления».
Как сообщает эксперт, на протяжении второй недели сентября в Пермском крае будет действовать долгоживущий блокирующий антициклон. С 9 по 15 сентября он сместится на восток, усилится и увеличится в размерах. Благодаря его влиянию, погода в регионе ожидается выше нормы.
«В Пермском крае средняя температура воздуха за неделю ожидается выше нормы на юго-востоке на 3˚, на севере и северо-западе на 7˚ и более. В течение недели она будет меняться мало. В Перми всю неделю дневной максимум ожидается в пределах от +20˚ до +24˚, средняя температура воздуха за неделю выше нормы на 5˚», — рассказал Андрей Шихов.
Вместе с потеплением в Прикамье также ожидается сухая погода. Осадки в виде небольших дождей могут пройти в среду и четверг в западных и северо-западных частях региона.
В понедельник и вторник в Пермском крае ожидается потепление до +25 ˚С, в краевой столице — до +24˚С. В среду и четверг ночная температура воздуха увеличится, но в то же время уменьшится дневной прогрев, который достигнет +22˚С по краю и +20˚С в Перми.
С пятницы по воскресенье в Пермском крае ожидается тёплая и солнечная погода со слабым ветром. Дневной прогрев по региону достигнет +24˚С, а в Перми +23˚С.