25 лет назад сотни людей погибли в серии терактов в жилых домах по всей России

ФСБ поймала скрывавшегося в Махачкале Зайнудинова в мае 2000 года. Квартиру, где он прятался, взяли штурмом. Арестовали всех, кто в ней находился. На допросах Зайнудинов отрицал причастность к теракту, но вскоре сознался. Адвокаты указывали, что показания были получены под давлением. Однако в 2001 году Верховный суд Дагестана приговорил Зайнудинова к пожизненному лишению свободы (как и одного из подельников). Он до сих пор сидит в колонии «Черный дельфин». Остальные подсудимые получили сроки от 24 до трех лет, некоторые были отпущены по амнистии в 2001 году.