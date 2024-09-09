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9 сентября в Татарстане ожидается +27 градусов

Сегодня на территории Республики Татарстан прогнозируется +27 градусов, сообщает гидрометцентр республики.

Сейчас в Олбани: +11° 0 м/с 76% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

Максимальная температура воздуха днем будет варьироваться в пределах от +22 до +27, а минимальная температура вечером и в ночь с понедельника на вторник составит от +10 до +15.

Существенных осадков не ожидается, но утром прогнозируется туман.