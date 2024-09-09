9 сентября в Татарстане ожидается +27 градусов

Максимальная температура воздуха днем будет варьироваться в пределах от +22 до +27, а минимальная температура вечером и в ночь с понедельника на вторник составит от +10 до +15.
Существенных осадков не ожидается, но утром прогнозируется туман.
Сегодня на территории Республики Татарстан прогнозируется +27 градусов, сообщает гидрометцентр республики.
Максимальная температура воздуха днем будет варьироваться в пределах от +22 до +27, а минимальная температура вечером и в ночь с понедельника на вторник составит от +10 до +15.
Существенных осадков не ожидается, но утром прогнозируется туман.