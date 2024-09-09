Волгоградцев предупредили о дожде и сильном ветре 9 сентября

В Волгоградской области ожидается переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Порывы юго-восточного ветра достигнут 7−12 м/с, в отдельных районах прогнозируют его усиление до 15−20 м/с.
Днем столбики термометров поднимутся до +22…+27 градусов, в некоторых муниципалитетах — до +29 градусов, сообщили в волгоградском ЦГМС. Ночью похолодает до +13…+18, местами до +6 градусов.
В областном центре также ожидается небольшой дождь во второй половине дня. Ветер усилится до 9−14 м/с. Воздух прогреется до +26…+28 градусов.
Напомним, в начале недели метеопаты также могут столкнуться с недомоганием из-за погоды в космосе. Во вторник, 10 сентября, Землю накроет магнитная буря класса G2.