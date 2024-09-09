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Волгоградцев предупредили о дожде и сильном ветре 9 сентября

В регионе неделя начнется в непогоды.

Сейчас в Олбани: +13° 2 м/с 72% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Reuters

В Волгоградской области ожидается переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Порывы юго-восточного ветра достигнут 7−12 м/с, в отдельных районах прогнозируют его усиление до 15−20 м/с.

Днем столбики термометров поднимутся до +22…+27 градусов, в некоторых муниципалитетах — до +29 градусов, сообщили в волгоградском ЦГМС. Ночью похолодает до +13…+18, местами до +6 градусов.

В областном центре также ожидается небольшой дождь во второй половине дня. Ветер усилится до 9−14 м/с. Воздух прогреется до +26…+28 градусов.

Напомним, в начале недели метеопаты также могут столкнуться с недомоганием из-за погоды в космосе. Во вторник, 10 сентября, Землю накроет магнитная буря класса G2.