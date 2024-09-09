Москва вошла в топ-3 самых освещенных городов мира

Собянин также отметил, что в ближайшие шесть лет в Москве за счет зданий на вылетных магистралях за пределами центра увеличат число архитектурно-художественных подсветок с 2,2 тыс. до 2,7 тыс. Почти 10 тыс. декоративных конструкций так же, как и раньше, будут радовать глаз и согревать теплом длинными зимними ночами. «К 2030 году в городе не останется ни одного старого светильника — 100% городского освещения станет светодиодным. Также планируется полностью покрыть осветительной сетью все неосвещенные зоны», — заключил мэр.