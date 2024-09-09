Москва вошла в топ-3 самых освещенных городов мира

«Сегодня столица России входит в топ — 3 самых освещенных городов мира. Каждый вечер в городе зажигается свыше миллиона светильников для наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки. С 2011 года мы увеличили число осветительных приборов примерно в 2 раза. До 2030 году добавим еще порядка 65 тыс. новых фонарей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что благодаря установке фонарей в городе не должно остаться слепых и неосвещенных зон. Только на пешеходных переходах будет установлено более 7 тыс. систем контрастного освещения. «Кстати, несмотря на колоссальный рост освещенности Москвы, потребление энергии на эти цели не увеличивается. Использование интеллектуальной системы управления освещением и энергоэффективного оборудования позволяет творить настоящие чудеса», — добавил мэр.
Собянин также отметил, что в ближайшие шесть лет в Москве за счет зданий на вылетных магистралях за пределами центра увеличат число архитектурно-художественных подсветок с 2,2 тыс. до 2,7 тыс. Почти 10 тыс. декоративных конструкций так же, как и раньше, будут радовать глаз и согревать теплом длинными зимними ночами. «К 2030 году в городе не останется ни одного старого светильника — 100% городского освещения станет светодиодным. Также планируется полностью покрыть осветительной сетью все неосвещенные зоны», — заключил мэр.